Innovatec incrementa le partecipazioni in COBAT e SEA

9 marzo 2022

MILANO (Finanza.com)

Innovatec, società attiva nel settore Clean Tech, ha annunciato oggi di aver incrementato le proprie partecipazioni in COBAT, azienda specializzata nella gestione dei flussi e nel recupero di materiali quali per esempio RAEE e Batterie. In particolare, Innovatec ha acquistato un ulteriore 19,51% del capitale sociale di COBAT, per un corrispettivo complessivo di 2,3 milioni di euro, arrivando così a detenere il 75,96% di COBAT dato che ad inizio dicembre 2021 Innovatec aveva giù acquisito il 56,45% di COBAT.Inoltre, Haiki + S.r.l., società del gruppo dedicata al business dell'ambiente e dell'economia circolare ha acquistato un'ulteriore quota del 24,99% del capitale sociale di S.E.A. S.p.A. "Servizi Ecologici Ambientali" (SEA), società attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE. L'acquisizione di 62.490 azioni è avvenuta ad un corrispettivo di 875 mila euro e completa così l'operazione già finalizzata in data 21 gennaio 2022 di acquisto del 65% di SEA (162.500 azioni) per un controvalore di 2,75 milioni di euro. Innovatec a seguito di tale operazione detiene ad oggi l’89,996% di SEA mentre la quota residua del 10,004% continua ad essere detenuta dal socio GZB S.r.l.Intanto al momento il titolo in borsa balza del 5%.