Innovatec corre del 4% in Borsa, nuova commessa da 3,4 mln

Redazione Finanza 1 settembre 2020 - 13:36

MILANO (Finanza.com)

Continua la corsa rialzista di Innovatec a Piazza Affari, dove mostra una crescita di circa il 4% in scia alla nuova commessa da 3,4 milioni di euro. Innovatec ha comunicato stamattina che Italmatch Chemicals, società leader nella chimica di specialità, ha scelto la controllata Innovatec Power come partner per il processo di accompagnamento strategico verso l’integrazione della sostenibilità nel proprio business. L'accordo prevede un corrispettivo di 3,4 milioni, di cui 1,9 milioni per la realizzazione dell'Impianto e 1,5 milioni per la manutenzione decennale dello stesso. La commessa verrà completata entro il primo semestre 2021 con ricavi in larga parte di competenza dell’esercizio 2020.