Innovatec continua rally: nasce l'advisory board, con Elio Catania presidente

Redazione Finanza 18 febbraio 2021 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Continua a correre Innovatec a Piazza Affari. I titoli della società quotata sull'Aim Italia sono stati fermati in asta di volatilità con una crescita di oltre il 9% a 0,754 euro. Il consiglio di amministrazione di Innovatec ha istituito l'advisory board. Il comitato, che la società definisce "indipendente, innovativo, esperto ed internazionale", sarà presieduto da Elio Catania, già presidente di Confindustria Digitale, presidente e amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e presidente e amministratore delegato di IBM Italia.L'advisory board è composto, inoltre, dal Pietro Colucci, in qualità di vicepresidente ed esperto di ambiente ed economia circolare, Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club e della rivista Quale Energia, come esperto di Transizione Energetica, Francesco Inguscio, fondatore di molte startup, alcune delle quali negli Usa, come esperto di innovazione tecnologica e digitale e infine Umberto Tamburrino, esperto di energie rinnovabili, ceo di fondi infrastrutturali in Italia e all’estero, esperto in processi di internazionalizzazione.