Innovatec consolida portafoglio ‘House verde’ a 115 mln

4 maggio 2021

MILANO (Finanza.com)

Innovatec rende noto che a seguito del lancio del progetto 'House verde' la controllata Innovatec Power ha raggiunto a oggi un portafoglio contratti inerenti alla riqualificazione energetica sostenibile immobiliare grazie all’ecobonus 110% di 115 milioni di euro di cui 28 milioni (per n. 244 unità abitative) già̀ trasformati in definitivi all’esito della validazione della documentazione richiesta dalla norma.Grazie ai nuovi contratti definitivi sottoscritti, Innovatec raggiunge con anticipo di sei mesi gli obiettivi prefissati per l’anno 2021 e punta a raddoppiare per il corrente esercizio fissando l’obiettivo dei contratti definitivi 'HouseVerde' per il 2021 a 50 milioni. Sulla base dello stato di avanzamento attuale dei progetti, si legge nella nota, l’emittente stima che la maggior parte dei cantieri possano essere avviati in maniera graduale nel corso del 2021, con conseguente maturazione dei ricavi di competenza – a seconda della data di avvio e della complessità̀ dei lavori da eseguire – negli esercizi 2021/2022 come previsto dalla vigente normativa.Il portafoglio residuo di 87 milioni (per circa n. 1.740 unità abitative) si riferisce ad accordi preliminari sottoscritti tra le parti i quali prevedono l’affidamento ad Innovatec Power dei lavori di riqualificazione energetica degli immobili i cui interventi specifici verranno definiti in progetti di intervento e conseguenti contratti di appalto completi di tutte le attestazioni e relazioni necessarie. "La stipula dei contratti definitivi – e quindi l’avvio della fase realizzativa dei lavori – è strettamente influenzata dalle tempistiche amministrative per l’ottenimento da parte del cliente di tutti i documenti, certificazioni ed attestazioni necessari a costituire il fascicolo di ogni singolo intervento ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione fiscale", precisa la società.