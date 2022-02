Innovatec approva il piano al 2024, stimati 405 milioni di ricavi

Giulio Visigalli 3 febbraio 2022 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

Nella giornata di oggi il Cda di Innovatec, società attiva nei settori della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica, ha approvato il Piano di Sviluppo 2022-2024. Il gruppo, grazie anche a 60 milioni di euro di investimenti e 125 nuove assunzioni, punta ad ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi end-to-end in termini di circolarità e sostenibilità con un'ampia rosa di progetti in grado di intercettare anche le opportunità di finanziamento del PNRR.L’obiettivo di Innovatec è chiudere il 2024 con ricavi per 405 milioni di euro e un margine operativo lordo di 55 milioni di euro, con un tasso di crescita medio annuo nel periodo preso in considerazione del 22% e una marginalità al 14%.Nell’arco del piano la società stima di generare 15 milioni di euro di cassa e a fine 2024 è prevista una posizione finanziaria netta per 31 milioni di euro, con disponibilità stimate in cassa di 40 milioni.La società ha fornito anche alcune indicazioni preliminari per il 2021. L’esercizio dovrebbe essersi chiuso con 222 milioni di euro di ricavi, un margine operativo lordo di 30 milioni e un risultato operativo di 10 milioni di euro.Il presidente di Innovatec afferma “Il Piano di Sviluppo 2022-2024, focalizzato sulla crescita e sull’integrazione dei business Efficienza Energetica ed Economia Circolare proietta questi ultimi in un percorso di crescita sostenibile il cui driver principale è l’offerta e qualità dei servizi end-to-end in termini di circolarità e sostenibilità”.Intanto la società quotata sull’Euronext Growth Milan cede il 2,23% trovandosi ora a 2,19 euro ad azione.