Infrastrutture energetiche: Ardian acquista il 100% di Nevel in Finlandia

Daniela La Cava 2 novembre 2020 - 11:15

MILANO (Finanza.com)

Nuova acquisizione per Ardian. La casa d’investimento privata leader mondiale ha annunciato l’acquisizione del 100% di Nevel, società finlandese attiva in soluzioni infrastrutturali, leader nel settore del teleriscaldamento e delle soluzioni energetiche industriali, dal Gruppo Vapo. Nevel completa il portafoglio globale di Ardian in termini di diversificazione geografica e settoriale per quanto riguarda gli investimenti infrastrutturali diversificati ed essenziali nell’energia, nei trasporti e nelle telecomunicazioni.In particolare, Ardian sosterrà la transizione energetica di Nevel verso la produzione di energia senza CO2 nelle sue reti entro il 2023, fornendo al contempo ai clienti un servizio di riscaldamento innovativo ed efficiente in termini di costi in Finlandia, Svezia ed Estonia. Nevel rappresenta il quinto investimento di Ardian Infrastructure nella regione, portando gli asset nei paesi nordici ad una dimensione di 1,8GW di capacità termica ed elettrica installata. La gestione degli asset di Nevel sarà supportata dalla piattaforma di investimento locale per l’energia sostenibile di Ardian, eNordic (eNordic è la prima piattaforma per l’energia sostenibile nei paesi nordici, costituita da una partnership tra Ardian e i principali player dell’industria domestica).Nevel possiede e gestisce più di 150 impianti di riscaldamento ed energia elettrica e oltre 40 reti di teleriscaldamento in Finlandia, Svezia ed Estonia insieme ad una delle più sofisticate piattaforme operative digitali sul mercato. Inoltre, produce 1,6 TWh di energia all’anno ed è impegnata nella transizione energetica e nell’ulteriore riduzione dei combustibili fossili. Attraverso l’investimento, Ardian vede una significativa opportunità per sviluppare ed espandere le attività di Nevel in Finlandia, Svezia ed Estonia.