Inflazione: per Confesercenti ‘calma piatta’. Stagnazione e incertezza politica allontanano Paese da ripresa

Daniela La Cava 7 gennaio 2020 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

"Calma piatta sul fronte dei prezzi, in Europa ma soprattutto nel nostro Paese. Nonostante l’accelerazione del mese di dicembre, infatti, il tasso di inflazione italiano resta tra i più bassi dell’area euro". Questo il commento di Confesercenti ai dati sull’inflazione diffusi oggi da Istat.Nel dettaglio, secondo le stime preliminari, a dicembre l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dello 0,5% su base annua (da +0,2% del mese precedente)."Alla stagnazione deleteria dell’economia si accompagna l’incertezza politica che allontanano, in modo preoccupante, il Paese dalla ripresa - sottolinea Confesercenti -. Servono misure selettive urgenti che siano in grado di dare risposte forti sia sul versante della domanda interna che per il rilancio di tutti i settori della nostra economia".