Inflazione in calo ma balzo dei prezzi degli alimentari: frutta +8%, salumi +4% (Coldiretti)

Valeria Panigada 15 giugno 2020 - 10:48

MILANO (Finanza.com)

Inun contesto di inflazione in calo (addirittura negativa per la prima volta da ottobre 2016), i prezzi degli alimentari balzano in avanti: dai salumi (+3,7%) alla frutta (+7,9%) ma anche latte (+3,5%) e carne (+2,7%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi all’inflazione a maggio che registra in media un aumento dei prezzi del +2,5% per gli alimentari. Nel carrello della spesa si rilevano aumenti anche per il pesce surgelato (+5%), la verdura (+5,3%) pasta (+3,5%), burro (+2,1%), formaggi (+2,4%), acqua minerale (2,3%) e zucchero (+2,2%) spinti dall’andamento anomalo della domanda che ha favorito l’accumulo di scorte di prodotti, soprattutto a lunga conservazione, e dallo sconvolgimento in atto sul mercato per le limitazioni ai consumi fuori casa.