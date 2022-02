Inflazione Italia: Istat, a gennaio +4,8% a/a. Livello che non si vedeva da aprile 1996

Daniela La Cava 22 febbraio 2022 - 10:10

MILANO (Finanza.com)

In Italia l'inflazione ha registrato a gennaio una forte accelerazione, raggiungendo un livello (+4,8%) che non si registrava da aprile 1996, quando l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic) registrò la medesima variazione tendenziale. Nel dettaglio, secondo i dati definitivi diffusi dall'Istat, il Nic, al lordo dei tabacchi, ha mostrato un aumento dell’1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente), confermando la stima preliminare.