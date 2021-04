Industrie Chimiche Forestali: accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda Morel

simone borghi 20 aprile 2021 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Industrie Chimiche Forestali (ICF) ha siglato un accordo per l'acquisizione del ramo d'azienda Morel relativo alla progettazione, realizzazione e vendita di componenti (puntali e contrafforti) per il mercato delle calzature e pelletteria, con particolare riferimento al segmento lusso.Attraverso l’operazione, ICF punta al rafforzamento della sua presenza nel mercato delle calzature e della pelletteria di lusso realizzando sinergie commerciali grazie alla complementarità dei prodotti e della customer base.Il prezzo dell’operazione che dovrà sborsare ICF, da corrispondersi in 3 tranche entro marzo 2022, sarà pari a 2,759 milioni di euro, soggetto agli usuali aggiustamento sulla base dell’esatta composizione del ramo d’azienda.