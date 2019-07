Industrial Stars of Italy 3: ok degli azionisti a fusione con Salcef Group

simone borghi 11 luglio 2019 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti di Industrial Stars of Italy 3, Spac di development capital, ha approvato la fusione con Salcef Group, attivo nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nella costruzione e progettazione di infrastrutture ferroviarie.Il gruppo ha realizzato nel 2018 un valore della produzione di 319 milioni di euro, con un ebitda di 64,6 milioni ed un utile netto di 29,4 milioni. Grazie ad una marginalità elevata e sostenibile e con un ebitda margin del 20% circa, Salcef è diventata leader di settore in Italia e player di riferimento all’estero, con un track record di successi in 3 continenti.Dei 150 milioni di euro raccolti in fase di Ipo, 100 milioni saranno immessi in Salcef al fine di sostenere la crescita per linee organiche ed esterne. Fino a 50 milioni saranno invece distribuiti ai titolari di azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy 3 ai quali verrà contestualmente offerta l’opportunità, grazie ad un apposito warrant gratuito, di reinvestire in un successivo aumento di capitale fino al 30 aprile 2023. Questa struttura innovativa, favorevole agli investitori, non è mai stata prima offerta al mercato nel mondo Spac.