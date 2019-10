Industria: ordini e fatturato in calo su base annua. Per Unc "dati desolanti"

Daniela La Cava 16 ottobre 2019 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

"Dati desolanti. Le industrie sono ferme. Il fatturato scende sia su base mensile che annua, mentre gli ordinativi, benché rispetto a luglio abbiano un lieve rialzo, nei dodici mesi registrano letteralmente un crollo, precipitando del 10%". Questo il commento di Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), dopo dell'Istat che evidenziano un fatturato dell'industria e ordinativi in calo su base annua rispettivamente del 2,2% e del 10 per cento."Se confrontiamo i dati di oggi con i picchi pre-crisi, si evidenzia come, mentre gli ordinativi interni, rispetto ad agosto 2007, sono ancora inferiori del 14,9%, gli ordinativi esteri sono abbondantemente in territorio positivo, +18,8%. Insomma, durante la crisi le industrie italiane hanno retto grazie alle esportazioni. Ecco perché la caduta di oggi, -16,3% su agosto 2018, non fa presagire nulla di buono, venendo a mancare la ciambella di salvataggio delle nostre industrie", conclude Dona.