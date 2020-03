Industria alimentare: boom del fatturato (+7,9%), Coldiretti assicura sugli approvvigionamenti

Valeria Panigada 18 marzo 2020 - 10:35

MILANO (Finanza.com)

Conl’aumento record del 7,9% del fatturato dell’industria alimentare a gennaio ci sono tutte le condizioni per garantire gli approvvigionamenti sugli scaffali di mercati, negozi e supermercati dove vanno evitati inutili e pericolosi affollamenti. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Istat su fatturato ed ordini industriali a gennaio 2020 rispetto allo scorso anno. Gli alimentari insieme ai farmaceutici (+10,8%) sono – sottolinea la Coldiretti - tra i settori che fanno registrare gli aumenti più consistenti. Con l'emergenza coronavirus si è assistito a un balzo degli acquisti da parte delle famiglie con quasi 4 italiani su 10 (38%) che hanno fatto scorte di prodotti alimentari e bevande per il timore ingiustificato di non trovali più disponibili sugli scaffali, secondo l’indagine Coldiretti/Ixé.