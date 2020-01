Industria: Istat, ordini giù a novembre e fatturato invariato

Daniela La Cava 22 gennaio 2020 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Nuove indicazioni in arrivo per l'industria italiana. L'Istat ha comunicato che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, è invariato rispetto al mese precedente. Sempre a novembre gli ordinativi hanno mostrato una flessione congiunturale dello 0,3 per cento. La dinamica congiunturale del fatturato, spiega l'Istat, è sintesi di una crescita del mercato interno (+0,3%) e di una riduzione di quello estero (-0,4%). Per gli ordinativi la flessione congiunturale riflette un modesto risultato positivo delle commesse provenienti dal mercato interno (+0,1%) e un calo di quelle provenienti dall’estero (-0,7%).