Industria: Istat, fatturato e ordini salgono a ottobre

Daniela La Cava 16 dicembre 2020 - 10:15

MILANO (Finanza.com)

Fatturato e ordini in rialzo a ottobre in Italia. Stando ai dati diffusi dall'Istat, il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, ha mostrato a ottobre un aumento del 2,2% rispetto al mese precedente. Nello stesso mese, anche gli ordinativi hanno registrato un incremento congiunturale sia nel confronto su base mensile (+3% rispetto a settembre), sia nella media di agosto-ottobre rispetto ai tre mesi precedenti (+20,6%)."Nel mese di ottobre l’indice destagionalizzato del fatturato recupera parzialmente il calo registrato a settembre. Un andamento analogo caratterizza la componente interna, mentre per quella estera si evidenzia una crescita ininterrotta dal mese di maggio. Su base annua sono molto positivi i risultati degli ultimi due mesi per l’industria dei mezzi di trasporto, in particolare per il comparto degli autoveicoli", commenta l'Istat rimarcando che continuano a rimanere in sofferenza il settore tessile, dell’abbigliamento e dei prodotti in pelle e l’industria della raffinazione del petrolio. Al netto della componente di prezzo, spiega ancora l'Istat, il settore manifatturiero evidenzia una crescita congiunturale sia su base mensile sia su base trimestrale.