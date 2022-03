Industria: Istat, a gennaio produzione cala del 3,4% m/m

Redazione Finanza 9 marzo 2022 - 10:28

MILANO

A gennaio si registra, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale della produzione industriale in Italia. Un calo comune a tutti i principali settori di attività. Secondo i dati diffusi dall'Istat, nel mese di gennaio l’indice destagionalizzato della produzione industriale è sceso del 3,4% rispetto a dicembre. Nella media del trimestre novembre-gennaio il livello della produzione ha mostrato una contrazione dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Corretto per gli effetti di calendario, a gennaio 2022 l’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 2,6% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20, contro i 19 di gennaio 2021).Presentando i dati Istat precisa che a partire da questo mese cambia la metodologia di calcolo degli indici della produzione industriale, passando al cosiddetto indice concatenato, in linea con le migliori pratiche raccomandate a livello internazionale.