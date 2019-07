Industria: Istat, +0,9% m/m per produzione a maggio, -0,7% a/a

Daniela La Cava 10 luglio 2019 - 10:13

Segnali di recupero dall'industria italiana a maggio. Stando ai dati diffusi dall'Istat, a maggio l’indice destagionalizzato della produzione industriale ha mostrato un aumento dello 0,9% rispetto ad aprile. Nella media del trimestre marzo-maggio, il livello destagionalizzato della produzione diminuisce dello 0,1% rispetto al trimestre precedente.Corretto per gli effetti di calendario, a maggio l’indice complessivo è diminuito in termini tendenziali dello 0,7% (i giorni lavorativi sono stati 22, come a maggio 2018). Il consensus Bloomberg si attendeva un rialzo mensile dello 0,2% e una flessione annua dell'1,5 per cento."A maggio torna a crescere in termini congiunturali la produzione industriale, dopo due mesi di cali, riportandosi sui livelli destagionalizzati di marzo - commenta l'Istat -. A fronte della variabilità riscontrata nell’evoluzione congiunturale mensile da inizio anno, il trimestre mobile rileva una lieve flessione congiunturale. La dinamica tendenziale corretta per i giorni lavorativi è in flessione per il terzo mese consecutivo". La crescita mensile di maggio è estesa a tutti i settori, con l’esclusione dell’energia, ed è più accentuata per i beni strumentali. "In termini tendenziali, invece, sia l’indice generale sia quelli settoriali mostrano flessioni (al netto degli effetti di calendario), con l’unica eccezione dei beni di consumo, in crescita moderata", conclude l'Istat nella suo commento. Il prossimo aggiornamento sulla produzione industriale è il prossimo 2 agosto.