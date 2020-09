Industria: Istat, +0,1% prezzi alla produzione ad agosto

Daniela La Cava 29 settembre 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di agosto i prezzi alla produzione dell’industria hanno mostrato un aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione del 3% su base annua. "Dopo gli aumenti più ampi dei due mesi precedenti, ad agosto i prezzi alla produzione dell’industria registrano un incremento congiunturale modesto, cui contribuisce in particolare il rialzo su base mensile dei prezzi dei beni di consumo non durevoli sul mercato interno", commentano dall'Istat indicando che su base annua, la flessione è ancora ampia ma si riduce ulteriormente (-3%, da -3,5% di luglio), principalmente per la minore caduta tendenziale – su entrambi i mercati, interno ed estero – dei prezzi dei prodotti energetici. Al netto di questi ultimi, aggiunge ancora l'Istat, i prezzi alla produzione dell’industria segnano una diminuzione su base annua contenuta.