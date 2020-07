Industria: CsC, ulteriore recupero della produzione a giugno

Redazione Finanza 1 luglio 2020 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

ll CSC rileva una diminuzione della produzione industriale del 18,9% in giugno sullo stesso mese dell’anno precedente e del 29,1% in maggio sui dodici mesi. In termini congiunturali, ovvero rispetto al mese precedente, si è avuto un rimbalzo del 3,9% in giugno, dopo +32,1% rilevato in maggio. Gli ordini in volume sono diminuiti del 34,6% annuo in giugno (+6,3% sul mese precedente) e del 48,5% in maggio (+13,7% su aprile). Nel secondo trimestre si accentua la caduta dell’attività (-21,6% dopo -8,4% nel primo). "La domanda restadebole, in particolare quella estera, sulla quale continua a pesare la diversa tempistica nella diffusione del virus nel resto del mondo (in questa fase risultano più penalizzate le esportazioni italiane in USA e Sud America)", sottolinea Confindustria.