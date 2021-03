Industria: Confcommercio, con dati produzione gennaio prosegue la ripresa a due velocità

Daniela La Cava 9 marzo 2021 - 13:12

MILANO (Finanza.com)

"Il recupero registrato a gennaio dalla produzione industriale che consolida l’esigua crescita registrata a dicembre è una conferma della ripresa a due velocità. Le filiere che producono e distribuiscono per la domanda interna e il settore dei servizi presentano gravi criticità se non una condizione di completo stallo. Quelle vocate all’esportazione e ai settori meno colpiti dalla crisi sanitaria mostrano, invece, confortanti segnali di recupero". È quanto scrive l'ufficio studi di Confcommercio commentando in una nota i dati Istat sulla produzione industriale di gennaio diffusi stamattina. Confcommercio aggiunge che il " prolungarsi della pandemia, e delle conseguenti restrizioni, rischia di peggiorare questa situazione trasmettendo impulsi negativi anche ad altri settori, rendendo particolarmente complicato l’innesco di una robusta fase di ripresa".Il Centro Studi Promotor sottolinea che dall’analisi della serie storica degli indici mensili emerge infatti che nel 2020 l’attività manifatturiera, dopo aver recuperato parte del crollo tra maggio e agosto, si è stabilizzata, con piccole variazioni in più e in meno, intorno ad un livello che è ancora largamente inferiore a quello del 2019. Per questa ragione secondo Csp è necessario un “colpo di reni” per riportare l’attività sui livelli del 2019.