Industria: Codacons, balzo produzione a gennaio è solo fuoco di paglia. Dati destinati a crollare

10 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

La crescita della produzione a gennaio (+3,7%), così come rilevato dall'Istat, è solo un “fuoco di paglia”, destinato a spegnersi presto anche a causa della crisi determinata dall’emergenza coronavirus. Lo afferma il Codacons, commentando i dati odierni e guardando agli ultimi sviluppi. “La situazione attuale determinata dal coronavirus avrà un inevitabile impatto sui dati dell’industria, e ci aspettiamo dal Governo misure forti ed efficaci per sostenere il settore che rischia una crisi senza precedenti, con ripercussioni enormi su occupazione e Pil” , sottolinea il presidente dell'asssociazione, Carlo Rienzi.Senza contare che rispetto al periodo pre-crisi l’industria italiana versa ancora in stato di grande sofferenza. La produzione ha subito infatti una riduzione di quasi il 20% rispetto ai dati registrati a gennaio 2008, e la crescita di gennaio è da attribuire unicamente al tracollo dell’industria di dicembre. Non a caso su base annua la produzione continua a registrare segno negativo (-0,1%).