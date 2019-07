Indagine HYPE: il 16% di coloro che risparmiano per obiettivi sono minorenni

Alessandra Caparello 29 luglio 2019 - 17:24

Altro che spreconi, i giovani italiani son i più attenti quando si tratta di risparmiare. Questo quanto emerge dai dati forniti dall’Ufficio Studi HYPE, secondo cui il 52% degli utenti che scelgono di strutturare il risparmio attraverso la funzione Obiettivi dell’app mobile di HYPE sono difatti under 30, giovani o giovanissimi.Inoltre il 16% di coloro che risparmiano per obiettivi sono minorenni, oltre 18mila utenti, per un totale messo a risparmio di oltre 31 milioni di euro. “E’ la dimostrazione di come i Millennials siano estremamente attenti alla gestione del proprio denaro», dice l’indagine e di come «grazie ai nuovi strumenti digitali che semplificano le funzioni di spesa e di risparmio siano capaci di organizzare in maniera efficace la quotidianità del proprio cash-flow, affrontando con equilibrio e lungimiranza anche le oscillazioni di breve e medio periodo».