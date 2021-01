In aumento i risarcimenti ai risparmiatori: +5,6% i ricorsi pervenuti nel 2020 all’Acf

Alessandra Caparello 11 gennaio 2021 - 12:11

In crescita le decisioni in favore dei risparmiatori, quasi raddoppiato il volume dei risarcimenti, mentre cresce il numero dei ricorsi. Questi alcuni dei dati principali del bilancio dell’attività dell’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf) nel 2020 secondo cui sono stati 1.772 i ricorsi pervenuti l’anno scorso all’Arbitro (+5,6% rispetto ai 1.678 del 2019). Sale con ciò a 7.113 il numero complessivo dei ricorsi trasmessi dai risparmiatori nel primo quadriennio di attività (2017/2020).Il Sud si è confermato anche nel 2020 come l’area di provenienza del maggior numero di ricorsi (42,8%), seguito dal Centro (32,4%) e dal Nord (24,8%) del Paese.