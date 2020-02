In arrivo un nuovo BTP a 15 anni

Titta Ferraro 10 febbraio 2020 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Nuova emissione di titoli di Stato a lunga scadenza. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Goldman Sachs Int. Bank, Morgan Stanley & Co Int. PLC, Nomura Int, Société Générale Inv. Banking e UniCredit S.p.A il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni BTP – scadenza 1° marzo 2036. "La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato", recita la nota del MEF