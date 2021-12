In Italia meno di 1 impresa su 2 ha fatto propria la sfida della circular economy

Alessandra Caparello 2 dicembre 2021 - 11:47

MILANO (Finanza.com)

Meno di 1 impresa italiana su 2 ha fatto propria la sfida della circular economy, e ancora non è nemmeno a metà del percorso di trasformazione. Così emerge dal Circular Economy Report 2021 dell’Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano, giunto alla sua seconda edizione e che riporta i dati di una survey condotta su operatori di sei macrosettori rilevanti per l’economia italiana - costruzioni, automotive, impiantistica, food&beverage, elettronica di consumo, mobili e arredo - insieme ad approfondimenti sui temi normativi e su aspetti più tecnici che oggi rappresentano la nuova frontiera del dibattito, come i metodi di misurazione dell’economia circolare e i ruolo delle piattaforme digitali negli ecosistemi di business.Dall’indagine un dato positivo però emerge, ossia che per il primo anno, il 44% di aziende virtuose e pioniere supera chiaramente la percentuale degli scettici, che non hanno adottato questi criteri e non intendono farlo in futuro, fermi al 34%.