Imprese: perdite di fatturato fino a 650 miliardi a causa del coronavirus

17 marzo 2020

MILANO (Finanza.com)

Leimprese italiane potrebbero perdere tra i 270 e i 650 miliardi di fatturato nel biennio 2020-21 a causa del coronavirus, a seconda della durata dell’epidemia e della velocità di reazione del nostro sistema. La contrazione sarebbe particolarmente violenta nell’anno in corso, con conseguenze senza precedenti per alcuni settori, come le strutture ricettive e la filiere automotive. È questo lo scenario che emerge dal nuovo Cerved Industry Forecast, dedicato agli impatti attesi del Covid-19 su oltre 200 settori dell’economia italiana, che include anche una stima degli effetti economici sui sistemi economici regionali. L'istituto prevede invece un rimbalzo nel 2021, che riporterebbe i ricavi vicini e, in alcuni casi, al di sopra dei livelli del 2019.