Imprese e Covid: per i parrucchieri cali fatturato del 45%, centri estetici al collasso

Valeria Panigada 22 gennaio 2021 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Devastante effetto del Covid sul settore benessere ed estetica. Pur essendo rimasti aperti in questi mesi, anche nelle zone rosse, parrucchieri e barbieri stanno registrando pesanti cali di fatturato: molti hanno subito riduzioni che si aggirano intorno al 45% e in centinaia rischiano di dover cessare l’attività. Per non parlare del settore dell’estetica che è al collasso.“Mentre il peso degli affitti non si è ridotto, chi può operare sta registrando aumenti di costo consistenti su alcuni materiali essenziali per rispettare i protocolli di sicurezza - aggiunge Sebastiano Liso Presidente Confesercenti Immagine e Benessere - A ridursi è stato solo il numero di clienti, tra contingentamenti e smartworking. Se si sommano tutti questi fattori, appare chiaro che anche chi sta continuando a lavorare si ritrova a vivere una crisi senza precedenti”.