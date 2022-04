Imprese: dal Mise 8 mln di investimento per il gruppo Mutti, al via progetto innovativo nell'agroalimentare

Valeria Panigada 27 aprile 2022 - 14:57

MILANO (Finanza.com)

Il ministero dello Sviluppo Economico (Mise) ha autorizzato un investimento di circa 8 milioni di euro nel settore dell’industria agroalimentare presentato da Mutti, il gruppo specializzato nelle conserve alimentari.L'accordo punta allo sviluppo di pratiche agricole innovative e nuovi processi di pre-trattamento per l’ottenimento di prodotti finiti dalla lavorazione industriale del pomodoro, senza residui di agro-farmaci, ma anche per migliorarne la tracciabilità dal campo allo scaffale attraverso l’utilizzo di tecnologie come la blockchain. La realizzazione del progetto consentirà l’assunzione di 13 nuovi lavoratori.Le attività saranno realizzate nello stabilimento di Montechiarugolo (Parma) e a Oliveto Citra (Salerno).