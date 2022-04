Imprese: dal Mise 678 mln di incentivi per progetti sostenibili, domande al via dal 18 maggio

Redazione Finanza 14 aprile 2022 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

678 milioni di incentivi per progetti digitali 4.0, economia circolare e risparmio energetico. È quanto prevede il decreto del Ministero dello sviluppo economico (Mise) al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere nel paese. Le domande da parte delle micro, piccole e medie imprese potranno essere presentate a partire dal 18 maggio.I finanziamenti sono destinati per circa 250 milioni agli investimenti da realizzare nelle regioni del Centro-Nord, mentre circa 428 milioni sono previsti per quelli nelle regioni del Mezzogiorno. Di queste risorse, una quota pari al 25% è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.Le imprese che richiederanno l’agevolazione non devono aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento e dovranno impegnarsi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.