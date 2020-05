Imprese: costi riapertura troppo alti per 80% Pmi, rischio chiusura

Valeria Panigada 25 maggio 2020 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Lespese della cosiddetta Fase 2 sono troppo alte e potrebbero impedire la ripresa della maggior parte delle attività economiche: almeno l’80% delle piccole e medie imprese italiane preferirà restare chiusa oppure potrebbe essere costretta a farlo nell’arco di poche settimane. Tra acquisti per i dispositivi di sicurezza anti Covid, norme per la sanificazione dei locali, regole per la gestione dei fornitori, messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, oneri burocratici e adempimenti continui - specie per le imprese a contatto con il pubblico - il costo della ripartenza si sta trasformando in un ostacolo insormontabile che allontana la prospettiva di tornare con i conti in utile. È quanto emerge da un sondaggio che il Centro studi di Unimpresa.