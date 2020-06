Imprese: 4 su 10 hanno visto dimezzarsi il fatturato tra marzo e aprile

Valeria Panigada 15 giugno 2020 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Oltre il 70% delle imprese (che rappresentano quasi il 74% dell’occupazione) ha visto una riduzione del proprio fatturato nel bimestre marzo-aprile, ovvero i due mesi interi di lockdown, rispetto allo stesso periodo del 2019. E addirittura nel 41% dei casi, vale a dire per 4 imprese su 10, il fatturato si è più che dimezzato. E il 14,6% delle imprese dichiara di non avere registrato alcun fatturato, ma la quota è molto più elevata tra quelle attive nell’ambito delle attività sportive, di intrattenimento e divertimento (58%), tra le agenzie di viaggio e i tour operator (57%) e i servizi di alloggio (51%). Lo rileva l'Istat nel suo rapporto “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19”, il primo su su come le nostre imprese stanno vivendo questa difficile fase della storia del paese. La riduzione del fatturato è una condizione diffusa in tutti i settori, con quote più elevate nell’industria dei beni di consumo, in particolare in quella del mobile, del tessile e degli articoli in pelle, dei beni investimento, tra cui spicca il dato dell’automotive e del commercio.