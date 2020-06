Imprese: -44mila nuove aziende a causa del lockdown. Dato destinato ad aumentare

Valeria Panigada 25 giugno 2020 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Sono già 44mila in meno le nuove imprese in Italia a causa del lockdown. Il dato è destinato ad aumentare nel corso dell’anno, con lo scotto maggiore che verrà pagato soprattutto dalle regioni del Nord. Lo rileva Unioncamere, che ha tenuto oggi la sua Assemblea annuale.Tra marzo e maggio scorsi, il registro delle imprese segnala oltre 44mila iscrizioni in meno di nuove aziende rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con una riduzione in termini percentuali del 42,8%. La pandemia mostra di aver già colpito duro in diverse regioni del Nord e del Centro. In valore assoluto, la Lombardia ha accusato lo stop maggiore: -8.721 rispetto al 2019.Alcuni settori, in particolare, hanno evidenziato una riduzione notevole delle iscrizioni. E’ il caso delle Confezioni di articoli di abbigliamento (-59%), della Ristorazione e dell’Alloggio (-54% circa entrambi), della Fabbricazione di prodotti in metallo (dove si registrano quasi la metà delle iscrizioni di nuove aziende rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).