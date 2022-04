Imprese: 1 su 4 a rischio in Lombardia, causa conflitto e caro energia. Acciaio diventato introvabile e costoso

Valeria Panigada 13 aprile 2022 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

I rincari dell’energia e delle materie prime in generale, le difficoltà nell’approvvigionamento e nei pagamenti aggravati dal conflitto Russia-Ucraina stanno mettendo a rischio la produzione di una impresa su quattro in Lombardia. Della quota di imprese che per ora non ha ridotto la produzione, solo un terzo è in grado di mantenere l’attività invariata per tempi prolungati, mentre per ben i due terzi la gestione delle difficoltà ha un limite temporale: infatti, un’impresa su quattro (il 27%) presuppone di poter continuare a produrre senza interruzioni solo nel breve termine, ossia ancora per 1-3 mesi, e un ulteriore 32% non oltre i 12 mesi.Queste sono alcune delle evidenze elaborate dal Centro Studi di Assolombarda su insieme di 463 imprese dei territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, prevalentemente manifatturiere e con rapporti commerciali diretti con Russia-Ucraina-Bielorussia.A causa del conflitto nove aziende su dieci giudicano un problema “importante” il conseguente aumento del prezzo dell’energia e 8 su 10 i rincari delle altre commodity. Il 72,6% delle imprese fa emergere le problematiche nell’approvvigionamento delle materie prime e, per la metà delle aziende, pesa il costo e il reperimento di semilavorati, mentre oltre un terzo delle imprese rileva inoltre ostacoli all’export e difficoltà nei pagamenti.“La produzione di un’impresa su 4 è a rischio nel breve termine - ha sottolineato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda -. I dati elaborati dal nostro Centro Studi confermano, infatti, il peggioramento degli effetti dovuti al conflitto e al caro energia. Evidenze che rendono necessarie misure importanti e urgenti che possano sostenere le nostre aziende che si trovano in difficoltà a produrre".L’acciaio è in assoluto la materia prima rispetto alla quale sono maggiormente sentiti sia i problemi di costo (per il 47,5% delle imprese) sia quelli di approvvigionamento (per il 35,4%). Tra le altre materie prime la situazione è critica per: rame, nickel, zinco e minerale di ferro tra i metalli, urea e fosfato di ammonio tra i fertilizzanti, mais, olio di semi di soia, frumento e olio di palma tra gli agricoli, e il cotone.L’aumento dei costi e le difficoltà di approvvigionamento hanno un impatto diretto sull’attività delle imprese e quasi 60 realtà tra Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia segnalano di aver già ridotto la produzione, la maggiore parte della quali fino al 20%, ma con una quota non trascurabile fino al 40%.Ora il 40% delle imprese che esportava verso Russia-Ucraina-Bielorussia e il 16% di quelle che vendevano in altre aree del mondo sono impegnate nella ricerca di nuovi mercati di destinazione.Sul fronte dei prezzi, il caro energia si sta ripercuotendo sui costi di produzione e di conseguenza anche sui prezzi dei prodotti: l’84% delle imprese ha rivisto quelli di vendita.