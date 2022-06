Imprenditoria al femminile: MiSe, 8.095 le domande presentate da imprese attive da oltre 12 mesi

18/05/2022 17:46 Giornata negativa per Piazza Affari che si accoda ai ribassi di Wall Street. Il Ftse Mib segna in chiusura -0,89% a 24.085 punti. Forti cali per i titoli oil con Saipem peggior titolo di giornata a oltre -5%. Male anche TIM con -2,95% a Moncler a…