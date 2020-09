Impennata di FCA (+4%) in scia a balzo PSA, piano Macron scalda il settore auto

Titta Ferraro 3 settembre 2020 - 14:55

MILANO (Finanza.com)

Rally del titolo FCA che si è portato nell'ultima ora in testa al Ftse Mib accodandosi alla buona intonazione di tutto il settore auto in Europa. Il titolo FCA segna +4,15% a 9,55 euro, sovraperformando l'indice settoriale STOXX Europe 600 Automobiles & Parts che viaggia a +2,6%.Gli acquisti sul settore auto sono alimentati dalle speranze sull'arrivo di un vaccino in tempi brevi, dal calo dell'euro contro il dollaro e anche dal piano di stimolo da 100 mld di euro annunciato dalla Francia che include sussidi salariali, tagli fiscali per le imprese e finanziamenti per progetti ambientali (compresi bonus per l'acquisto di veicoli green).Fca, in vista della fusione con PSA, risulta fortemente sensibile al mercato transalpino. A Parigi spiccano i balzi di oltre il 6% di PSA e Renault.