Impennata contagi a 31mila, lockdown sempre più vicino

Titta Ferraro 30 ottobre 2020 - 17:20

MILANO (Finanza.com)

Nuovo balzo dei contagi da Covid in Italia. I dati di oggi vedono 31.084 nuovi casi dai 26.800 di ieri. Si tratta del nuovo record che conferma l'impennata della curva delle ultime settimane che probabilmente costringerà a breve a un nuovo lockdown nelle Regioni più colpite o a livello nazionale.Record anche dei tamponi (215.085), mentre i decessi scendono a 199 contro i 217 di ieri.Il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ha rimarcato oggi che non bisogna aspettarsi cambiamenti del trend dovuti alle misure previste dal DPCM di settimana scorsa in quanto ci vorranno due o tre settimane per vederne gli effetti.