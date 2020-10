Impennata contagi Covid: 4.458 in ultime 24h con boom in Campania e Lombardia

Redazione Finanza 8 ottobre 2020 - 17:38

MILANO

Diventa sempre più allarmante la seconda ondata di contagi in Italia. I nuovi casi di Covid-19, stando ai dati del ministero della Salute, sono stati 4.458 nelle ultime ventiquattro ore,in deciso aumento dai 3.678 di ieri e quasi raddoppiati rispetto ai 2.257 del 5 ottobre. Nuovo record del numero dei tamponi effettuati: 128.098. Le vittime di oggi sono 22, in calo dalle 31 di ieri.I nuovi dati del ministero della Salute confermano le tendenze degli ultimi giorni Campania che è la regione con più nuovi contagi (757(, seguita dalla Lombardia a 683; poi più distanziate con 491 il Veneto, 359 il Lazio, 339 la Toscana, 336 il Piemonte, 259 la Sicilia, 248 la Puglia, 184 l'Emilia Romagna, 152 in Liguria, 127 in Sardegna e 110 in Friuli Venezia Giulia.