Impatto guerra Ucraina, Pil Italia: Commissione Ue pronta a taglio stime 2022. La sforbiciata attesa

Redazione Finanza 16 maggio 2022 - 05:46

MILANO (Finanza.com)

La Commissione europea si prepara ad annunciare un forte downgrade sull'outlook sul Pil italiano, nell'ambito di una revisione al ribasso delle stime di crescita per l'Eurozona per il 2022.Stando a quanto riporta l'Ansa, le stime sull'Italia dovrebbero essere tagliate dal +4% precedentemente atteso al +1,5% circa, a causa delle conseguenze economiche del conflitto tra Ucraina e Russia.L'annuncio sull'outlook è atteso per la giornata di oggi.