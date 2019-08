Impatto Bce più dovish: conto da mezzo miliardo per gli istituti di credito (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 22 agosto 2019 - 07:38

MILANO (Finanza.com)

La virata dovish della Bce, che ha deciso di varare misure di politica monetaria ancora più accomodanti per contrastare il rallentamento economico in atto, è costata alle principali banche italiane almeno mezzo miliardo negli ultimi sei mesi dell'anno. E' quanto riporta il Sole 24 Ore in un articolo che fa riferimento ad alcuni calcoli da esso effettuati."La cifra emerge confrontando il margine di interesse, la voce di bilancio sulla quale il fenomeno dei rendimenti negativi spiega i maggiori effetti, con quello realizzato nel primo semestre 2018. E si tratta di conto purtroppo provvisorio, visto che con tutta probabilità la Bce si accinge a operare di nuovo sul costo del denaro, riducendolo già a settembre"."I maggiori effetti si fanno sentire su Intesa Sanpaolo in valori assoluti (-174 milioni) e su Banco Bpm in termini relativi (-13,6%)", mentre "vi sono altre realtà all'apparenza meno colpite dal fenomeno, con Mediobanca e Credem in grado addirittura di migliorare le proprie performance".L'articolo fa riferimento anche a quanto calcolato dalla divisione di ricerca di Goldman Sachs:"Goldman Sachs quantifica del resto in circa 5,6 miliardi di euro il potenziale effetto di un taglio dall’attuale -0,40% a -0,60% del tasso sui depositi da parte della Bce sui profitti aggregati delle 32 banche seguite in Europa, tra le quali figurano anche le italiane UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Ubi e Mps. Preso nel complesso si tratterebbe di un impatto del 6%, che potrebbe ridursi di un terzo se l'Eurotower adottasse un sistema di «penalizzazione» a più livelli (il cosiddetto tiering) come avviene già in Svizzera e Giappone".