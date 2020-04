Immobiliare: rendimenti ancora su nel primo trimestre, abitazioni crescono fino al 6,7%

Alessandra Caparello 28 aprile 2020 - 12:19

MILANO (Finanza.com)

Rendimenti in crescita in tutti i segmenti del property per gli immobili tranne il commerciale rimasto invariato rispetto allo scorso anno, proprio mentre il tasso del Btp a 10 anni segna un rendimento dell1,8%. Così rende noto l’Ufficio studi di Idealista secondo cui comprare un immobile per investimento garantisce un capital gain che varia dal 9,9% dei negozi al 6,3% dei box passando per l’8,2% degli uffici e il 6,7% delle abitazioni.