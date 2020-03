Immobiliare: prezzi case in fase di stabilizzazione, calo di solo 0,2% nel IV trimestre 2019

Valeria Panigada 24 marzo 2020 - 11:28

MILANO (Finanza.com)

I prezzi delle case acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, hanno registrato nel quarto trimestre del 2019 un calo dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e aumento dello 0,3% nei confronti dello stesso periodo del 2018, secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat. È per il secondo trimestre consecutivo, quindi, che si registra un aumento su base annua dei prezzi delle abitazioni, dovuto per lo più a quelli delle abitazioni nuove (+1%) ma anche, seppur in misura più contenuta, ai prezzi delle abitazioni esistenti (+0,1%). Questi andamenti si manifestano in un contesto di rallentamento della crescita dei volumi di compravendita.I prezzi delle abitazioni hanno quindi chiuso il 2019 con una diminuzione di appena un decimo di punto rispetto al 2018 e con un trascinamentosul 2020 di poco positivo, segno di una sostanziale stabilizzazione dei prezzi del mercato immobiliare residenziale. Ma il dato nazionaleè la sintesi di andamenti territoriali molto eterogenei con il Nord- Ovest e il Nord-Est in crescita e il Centro e il Sud e Isole in diminuzione. In questo quadro i prezzi delle abitazioni a Milano registrano una crescita sostenuta per il quarto anno consecutivo confermandone il ruolo di traino del mercato immobiliare, mentre a Roma registrano una flessione rilevante per il terzo anno di fila.