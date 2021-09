Immobiliare, in calo dello 0,4% i prezzi dell'usato ad agosto

Luca Losito 2 settembre 2021 - 11:04

MILANO (Finanza.com)

Il prezzo delle case usate in Italia ha registrato un calo dello 0,4% durante il mese di agosto, attestandosi a 1.718 euro/m², secondo l'ultimo indice dei prezzi immobiliari di idealista. Se guardiamo ai dati di agosto 2020, il calo è dell'1,8% su base annua.Il prezzo è diminuito in 12 regioni su 20, con i ribassi maggiori in Molise (-2,1%), Lazio e Marche (-1% in entrambi i casi). Il resto delle aree segna cali che vanno dallo 0,9% di Piemonte e Puglia allo 0,3% di Lombardia, Calabria e Sardegna.In controtendenza, la Basilicata (1,1%) è la regione con il maggior tasso di crescita davanti al Trentino-Alto Adige (0,9%), Toscana e Friuli-Venezia Giulia (entrambe 0,4%). I valori hanno tenuto anche in Umbria e Veneto (entrambe 0,2%), senza alterazioni invece l’Emilia-Romagna ad agosto.