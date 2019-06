Immobiliare: crescono le compravendite, +8,8% nel primo trimestre 2019

Alessandra Caparello 6 giugno 2019 - 15:33

MILANO (Finanza.com)

Crescono le compravendite immobiliari nel primo trimestre 2019, arrivando a registrare +8,8 per cento rispetto ad un anno fa. Così emerge dal rapporto trimestrale a cura dell'Osservatorio immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (Omi) pubblicato oggi. I primi tre mesi del 2019 confermano il periodo di espansione del mercato delle abitazioni, in atto dal 2014". In valori assoluti, tra gennaio e marzo di quest'anno sono state compravendute 138.525 abitazioni. Tra le grandi città, Roma e Milano hanno avuto incrementi oltre la media - pari rispettivamente a +11,9% e +11,3% - anche se i maggiori incrementi sono stati registrati a Genova (+15,2%) e Bologna (+12,9%).Per quanto riguarda il comparto terziario-commerciale si registra un aumento del 5,9 per cento, stabili invece le compravendite di capannoni e industrie che toccano +0,3%.