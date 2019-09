Immobiliare: cresce l’investimento di pregio, a Milano si arriva ai 18mila euro al metro quadro

Alessandra Caparello 30 settembre 2019 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Il mercato residenziale di pregio ha raggiunto quotazioni importanti, con punte di 18.000 euro al mq a Milano in zona Quadrilatero e 12.000 euro al mq a Roma in Centro Storico. Questi i numeri che emergono dal “Market Report Milano/Roma H1 2019” realizzato da Engel & Völkers in collaborazione con Nomisma.A Milano in particolare, dice il report, si sta verificando una vera e propria corsa al mattone di pregio, indotta dalla percezione di un prossimo rialzo dei prezzi e dall’ottenimento di credito a tassi particolarmente vantaggiosi. Gli investitori sono attratti dal Centro Storico, vicini ai poli universitari, ospedalieri e agli headquarters delle grandi aziende. L’assegnazione dei Giochi Olimpici invernali 2026 ha conferito euforia agli investitori il cui target è rappresentato dalle zone che saranno collegate dalla nuova rete di trasporto. In generale le compravendite sono aumentate del 3,4% annuo a consuntivo 2018, raggiungendo circa 24.500 transazioni per un fatturato complessivo di 5,9 miliardi di euro. I tempi medi di collocamento si collocano tra 1-2 mesi per gli immobili di taglio medio (inferiori a 80 mq), tra 1 e 3,5 mesi per i tagli grandi (80-160 mq) e 2-6 mesi per quelli molto grandi (oltre 160 mq). Pressochè immediati invece i tempi vendita e locazione per gli immobili di massimo pregio, nuovi o ristrutturati al nuovo. Prezzi in crescita in tutte le zone con range dei prezzi medi che va da 8-14 mila euro/mq per gli immobili ristrutturati al nuovo e da 6-9 mila euro/mq per quelli da ristrutturare. Le quotazioni più elevate arrivano fino a 18 mila euro/mq nel Quadrilatero e a Brera, in crescita rispetto al semestre precedente, e a 16-17 mila euro/mq in San Babila e Castello-Foro Bonaparte.Roma si aggiudica il primato di mercato italiano per numero di compravendite e continua a crescere. Le 32 mila compravendite del 2018 (+3,4% annuo) hanno generato un fatturato complessivo di 7,3 miliardi di euro. La tendenza espansiva è più che confermata nel primo semestre 2019 (+6,9%). Nella Capitale la domanda per investimento è in aumento soprattutto nel Centro Storico e riguarda immobili di piccole-medie dimensioni e immobili di prestigio, con vista su zone monumentali. Al di fuori invece, rimane sostenuta la domanda di acquisto e locazione di prima casa nei quartieri residenziali più verdi, ben serviti dalla rete di trasporto pubblico e vicini ai servizi. Le zone più dinamiche per volume di compravendite e locazioni sono, oltre al Centro Storico, sempre zona target privilegiata per gli investitori, anche Parioli, San Giovanni ed EUR. Si registra un aumento dell’offerta in locazione nei quartieri Trionfale-Vaticano, San Giovanni ed EUR, a fronte di una sostenuta domanda.