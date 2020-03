Immobiliare: compravendite giù del 12% a Roma: E' l'effetto coronavirus

Alessandra Caparello 5 marzo 2020 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

In calo del 7% le compravendite di case in Lombardia nel primo bimestre del 2020, al 12% a Roma. Queste le prime stime degli effetti del corona virus sul mercato immobiliare, illustrate da Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari.“Nel mese di marzo – aggiunge Breglia - è probabile una riduzione molto forte, già evidente nelle visite agli appartamenti in vendita, più che dimezzati rispetto a un anno fa. La domanda continua a essere sostenuta ed è probabile un ‘rimbalzo’ da metà anno, con emergenza terminata. Per il momento non ci sono tensioni sui prezzi, anzi si osserva un leggero incremento dei canoni di locazione a Milano”.