Immobiliare: Walliance registra un overfunding a tempo record per nuovo progetto a Trento

Valeria Panigada 1 febbraio 2021 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Overfunding a tempo record per Walliance, la piattaforma italiana di real estate crowdfunding. La nuova raccolta fondi, che ha avuto ad oggetto il progetto immobiliare “Trento via Grazioli”, l'obiettivo target di 1,5 milioni di euro è stato raggiunto in soli 51 minuti, e nell’arco di 6 ore dal lancio è stato toccato il tetto dell'overfunding massimo previsto, pari a 3 milioni di euro.L’operazione, della durata stimata di 18 mesi, riguarda la realizzazione di un nuovo edificio residenziale situato al confine del centro storico di Trento e composto da dieci appartamenti dotati delle migliori innovazioni dal punto di vista energetico e di comfort; il ROI totale stimato è pari al 17,25% (corrispondente all’11,5% su base annua).