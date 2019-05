Immobiliare: Lega rilancia proposta della tassa unica per sostituire Imu e Tasi (IlSole24Ore)

Valeria Panigada 16 maggio 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Algoverno si riaprono i lavori per introdurre una tassa unica sulla casa, in sostituzione di Imu e Tasi. Lo ha riportato oggi Il Sole Ore, citando una proposta di legge presentata dalla Lega. L'idea era circolata già nei mesi scorsi, ma il dibattito e i tempi stretti sulla Manovra non hanno permesso di approfondire il tema. Secondo l'indiscrezione, la proposta prevede una nuova imposta unica con bollettino pre-compilato e dieci categorie di tassazione. Rimarrebbe esente la prima casa, mentre sugli altri immobili è ancora aperto il dibattito sulle possibili aliquote.