Immatricolazioni auto stabili a luglio, record per le vetture ad alimentazione alternativa

2 agosto 2019

MILANO (Finanza.com)

Il mercato auto italiano ha registrato immatricolazioni sostanzialmente stabili a luglio. Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a luglio sono state immatricolate 152.800 auto, in calo dello 0,1% rispetto allo stesso mese del 2018. I volumi immatricolati nei primi sette mesi dell'anno ammontano, così, a 1.235.698 unità, il 3% in meno rispetto ai volumi dello stesso periodo del 2018.“Dopo i cali di maggio e giugno, a luglio 2019 il mercato dell’auto rimane sostanzialmente stabile, nonostante abbia beneficiato di un giorno lavorativo in più rispetto a luglio 2018", commenta Paolo Scudieri, presidente di Anfia.Si registra un record negativo per le auto diesel che toccano, nel mese, la quota di mercato più bassa da settembre 2001. Da segnalare, invece, come record positivo, la quota di penetrazione raggiunta a luglio dalle autovetture ad alimentazione alternativa, 18%, la più alta dal 2015.