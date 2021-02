Immatricolazioni auto giù a inizio 2021: -14% a gennaio nonostante arrivo nuovi incentivi

Titta Ferraro 1 febbraio 2021 - 18:36

MILANO (Finanza.com)

Secondo i dati pubblicati dal CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a gennaio le immatricolazioni di autovetture nuove in Italia nuove sono state 134.001, pari al 14% in meno rispetto allo stesso mese del 2020. Calo vistoso anche perchè il confronto è con un periodo (gennaio 2020) precedente lo scoppio della pandemia, “Il mese si chiude con un segno negativo a doppia cifra rispetto a gennaio 2020 (già in flessione del circa -6% sul 2019) e se non fosse stato per il contributo alle immatricolazioni dei primi acquisti attivati dai nuovi incentivi, operativi dal 18 gennaio, il risultato finale sarebbe stato pesantissimo, un vero e proprio crollo”, dichiara Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto, la Federazione dei concessionari auto.Il pacchetto Benamati prevede incentivi oltre che per le auto con emissioni di CO2 fino a 60 gr/km anche per l’acquisto di vetture Euro 6 di ultima generazione ad alimentazione tradizionale e con emissioni non superiori al 135 gr/km di CO2.