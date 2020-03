Immatricolazioni auto: Fca fa meglio del mercato con -6,7% a febbraio

Titta Ferraro 2 marzo 2020 - 18:23

MILANO (Finanza.com)

Marcato segno meno per le immatricolazioni di auto a febbraio. In base ai dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state 162.793 le immatricolazioni di auto nuove, in calo del -8,8% rispetto alle 178.493 unità di febbraio 2019. Nei primi due mesi del 2020, il mercato scende del -7,3%, con 318.545 vetture contro le 343.764 dello stesso periodo 2019.Leggermente meglio del mercato fa FCA con -6,7% immatricolazioni a febbraio.Questa contrazione può essere attribuita solo in minima parte ad un primo effetto coronavirus perché le vetture immatricolate in genere vengono ordinate con forte anticipo. “Un effetto coronavirus – afferma Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - si è però avuto nelle zone rosse e ha riguardato sia l’affluenza di potenziali interessati nei saloni di vendita che la raccolta di ordini. Anche se in maniera meno accentuata effetti analoghi si stanno verificando in tutto il Paese. Dall’inchiesta congiunturale condotta dal Centro Studi Promotor a livello nazionale a fine febbraio emerge infatti che ben il 79% dei concessionari dichiara un basso livello di affluenza nei saloni di vendita e una percentuale soltanto lievemente inferiore (75%) dichiara anche un basso livello di acquisizione di ordini.”